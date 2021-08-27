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На Острова Зелёного Мыса: Наталья Поклонская может стать послом РФ в Кабо-Верде

Политика

Кандидатуру депутата Госдумы Натальи Поклонской рассматривают на пост посла РФ в Кабо-Верде. Об этом сообщили источники РБК в Госдуме.

На Острова Зелёного Мыса: Наталья Поклонская может стать послом РФ в Кабо-Верде

По их словам, вопрос об одобрении кандидатуры Натальи Поклонской могут рассмотреть в международном комитете Госдумы в ближайшее время. Необходимые для этого документы уже подготовили.

В сообщении поясняется, что назначение послов РФ производится президентом по согласованию с обеими палатами парламента.

Ранее источники агентства, близкие к Кремлю и Госдуме, рассказали, что администрация президента, а также "ЕР" и руководство Крыма не желают видеть Наталью Поклонскую видеть в следующем составе Госдумы. В ходе консультаций с депутатом о её дальнейшем трудоустройстве та, по сведениям источников агентства, пожелала работать на дипломатическом поприще.

Республика Кабо-Верде, где, возможно, будет вскоре работать Наталья Поклонская расположена в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Ранее она была колонией Португалии и получила независимость в 70-х годах ХХ века. В 2020 год население государства составляло 560 тысяч человек.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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