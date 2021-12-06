Лукашенко: Белоруссия и Финляндия смогут возобновить политический диалог

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своём желании возобновить политический диалог между Минском и Хельсинки. Об этом стало известно из его послания народу Финляндии, в котором он поздравил жителей с Днём независимости.

Он рассчитывает, что Белоруссия и Финляндия смогут вновь успешно сотрудничать.

"Белоруссия всегда с уважением относилась к Финляндии как к ментально близкому, надёжному партнёру. Убеждён, что в скором времени Минск и Хельсинки смогут возобновить полноценный политический диалог", — передаёт ТАСС его слова.

Лукашенко также наметил основные направления, по которым возможно выстроить взаимовыгодные и долгосрочные отношения между двумя странами, в их числе сфера зелёной экономики, энергетика, наука и образование, лесная промышленность, сельское хозяйство.

Ранее белорусский лидер пригрозил Евросоюзу прекращением транзита топлива. По словам Лукашенко, Белоруссия готова пойти на этот шаг, если Польша закроет границу.

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