Если Польша закроет границу, Белоруссия в ответ прекратит транзит топлива

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ему есть чем ответить на закрытие границ с Польшей. Он заявил, что может прекратить транзит энергоносителей, не обращая внимания на существующие контракты.

Белорусский лидер всерьёз предположил, что всё может привести именно к такому решению. Он обратил внимание на то, что в настоящий момент белорусская сторона больше заинтересована в России и Китае, поэтому угрозы Евросоюза закрыть границы особо его не пугают.

"Поляки решили закрыть нам границу. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идёт через нас?", — передаёт РИА Новости слова Лукашенко.

Он добавил, что в таком случае и не посмотрит на контракты по транзиту энергоносителей. По его мнению, Польша подобными действиями добьётся только большего ущерба для себя.

Ранее Лукашенко рассказал, что стало причиной миграционного кризиса на границе. Он заявил, что Евросоюз отказался строить лагеря для мигрантов, а затем ввёл санкции против Белоруссии. По его мнению, именно это и стало причиной обострившейся ситуации с беженцами.

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