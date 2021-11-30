Погранстража Польши: группы агрессивных мигрантов атаковали ночью две заставы

Мигранты на польско-белорусской границе вновь проявили агрессию и попытались прорваться на территорию Польши в ночное время. Об очередном штурме сообщила Пограничная стража республики.

Ведомство в своём аккаунте в Twitter рассказало, что происходило в ночь с 29 на 30 ноября.

"Группы агрессивных иностранцев форсировали границу на участках застав в Мельнике и в Шудзялове", — написано в публикации.

Погранстража заявила, что в Шудзялове мигранты атаковали примерно в 2:30 ночи (4:30 мск). Польским пограничникам пришлось снова столкнуться с агрессией мигрантов, которые бросали в них камни, металлические трубы и петарды.

Ранее Папа Франциск высказался по поводу ситуации с мигрантами в Европе. Он выразил боль, что они гибнут на пограничных территориях. Среди беженцев есть много женщин и детей, есть те, которых продают в рабство и подвергают мучениям, заметил он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.