Президент Финляндии призвал Запад не провоцировать и не игнорировать Россию

Президент Финляндии Саули Ниинистё рекомендовал странам Запада уважительно относиться к России и не игнорировать её интересы.

Как отметил финский лидер, русские "всегда помнят тёплое отношение".

"Самое важное, чтобы вы [при взаимодействии] с русскими не провоцировали и не игнорировали их", — цитирует Ниинистё британское издание The Sunday Times.

Однако Ниинистё подчеркнул, что несмотря на дипломатические и дружеские отношения, свои позиции и интересы тоже необходимо отстаивать.

"Они [в России] говорят, что хотят обеспечить безопасность Мурманской области, что они укрепляют свою оборону. Очевидно, что арктический путь имеет стратегическое значение. У меня нет сомнений в том, что русские понимают это очень хорошо и даже пользуются этим", — резюмировал финский лидер.

Кроме этого, Ниинистё подчеркнул, что политическая ситуация в мире "пошатнулась" из-за отсутствия "баланса страха" и привёл в пример военные соглашения, подписанные ещё в 1970 году. По мнению финского лидера, тогда можно было найти золотую середину и договориться, сейчас — остался только страх.

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