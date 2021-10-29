Россия и Финляндия возобновят туристический поток к концу года – Владимир Путин

Владимир Путин надеется, что к концу 2021 года Россия и Финляндия возобновят туристический поток. Об этом он заявил на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Как пишут "Известия", президент России рад тому, что началось авиасообщение и можно будет возобновить туристический поток и по железной дороге.

Президент России сказал о том, что в текущем году страна сможет восстановиться после эпидемии коронавируса.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот вырос на 21%, и экспорт и импорт сбалансированы, продолжаются и крупные проекты, возобновила работу межправкомиссия", — сказал Путин о товарообороте между Россией и Финляндией.

18 октября в Финляндии снова начал работать пограничный пункт "Вайниккала". Через него скоростные поезда следовали в Санкт-Петербург и Москву. Ранее из-за пандемии коронавируса пункт был закрыт.

Заехать через другие пограничные пункты можно будет только после 7 ноября.

Въезд в Финляндию из России разрешён для членов семьи граждан, постоянно проживающих в стране, дипломатов, студентов финских учебных заведений, владельцев паспорта или командировочного удостоверения, а также тех, кто имеет вид на жительство.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.