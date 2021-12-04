США: Украина "отказалась" от Крыма в пользу вступления в ЕС

Украина позволила "забрать" России Крымский полуостров из-за большого желания попасть в ряд стран Европейского союза, заявила научный сотрудник Атлантического совета Мария Снеговая.

По мнению аналитика, принято считать, что связующая "красная нить" была протянута через вступление Незалежной в НАТО, однако это не так.

"Сразу после революции Евромайдана Россия начала войну с Украиной и аннексировала Крым. Почему? Из-за возможности активной интеграции Украины в Европейский Союз после парафирования соглашения о вступлении Украины в ЕС. Дальнейшая интеграция с Европой грозила лишить Путина рычагов влияния на Киев, что было сочтено неприемлемым. Таким образом, "красная линия" 2014 года была связана не с НАТО, а с членством в ЕС", — написала Снеговая для журнала National Interest.

Кроме того, аналитик подчеркнула, что "аппетиты Кремля" будут только расти, вне зависимости от того, насколько Европа готова "пойти на уступки" для Москвы. Так, по её мнению, для России никогда не было важным расширение НАТО, цель, которую "преследовала" российская сторона начиная с 2008 года — контроль над Украиной.

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