США не позвали РФ на "Саммит за демократию"

Россия оказалась в числе стран, которых США не ждут на предстоящем в декабре 2021 года "Саммите за демократию".

РФ не оказалось в размещённом на сайте Госдепа США списке приглашённых на саммит государств.

Также в него не попал Китай. При этом Тайвань, который в КНР считают своей провинцией, есть среди приглашённых.

Среди стран Евросоюза на саммит не позвали лишь Венгрию. Кроме того, в списке приглашённых не оказалось Турции, являющейся союзником США по НАТО.

Напомним, "Саммит за демократию" пройдет 9-10 декабря. Его участниками станут представители власти, бизнеса, гражданских объединений и благотворительных организаций приглашённых государств.

В Госдепе сообщили, что в ходе саммита планируется обсудить проблемы, с которыми сталкиваются демократии, а также вопросы, связанные с пандемией COVID-19 и климатическим кризисом.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал предстоящий саммит шагом к расколу мирового сообщества на "своих" и "чужих".

"Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам", — сказал глава МИД РФ.

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