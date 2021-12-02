Лукашенко: Тихановская сейчас "в шоколаде", и у неё уже "другие мужья"

Светлана Тихановская не вернётся в Белоруссию, потому что она сейчас "в шоколаде", и у неё "другие мужья", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Именно так ответил нынешний президент Белоруссии на вопрос о возможности возвращения из Литвы Тихановской.

"Ей не надо в Белоруссию. Она в шоколаде сейчас. Зачем ей в Белоруссию? А здесь муж из тюрьмы выйдет. И что тогда? А там уже другие мужья", — передаёт РИА Новости слова Лукашенко во время интервью.

Он также сказал, что против бывшего кандидата в президенты Республики возбуждено дело. Её обвиняют в экстремизме. По его мнению, у Тихановской нет причин и желания возвращаться обратно.

Ранее пограничная служба Польши сообщила, что польская сторона помогла 20 тысячам членов белорусской оппозиции попасть на территорию страны с августа 2020 года. Ведомство заявило, что в Белоруссии оппозиционеров подвергали репрессиям, а в Польше они смогли получить ту помощь, о которой просили.

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