Захарова: Запад «поможет» Белоруссии, раскачав страну изнутри

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада не собираются помогать Белоруссии, оказывая финансовую поддержку, они намерены раскачать ситуацию изнутри.

Об этом российский дипломат заявила в своём telegram-канале. Она обратила внимание, что сейчас белорусской стороне старательно внушают, что "заграница поможет".

"В Вене состоялось диковатое мероприятие, на котором Германия, Австрия, ряд других стран ЕС и Светлана Тихановская обсуждали, как им обустроить Белоруссию. Эдакая институализация вмешательства во внутренние дела суверенного государства", — сообщает Захарова.

В настоящий момент активно распространяется информация о том, кто и сколько готов выделить денег, чтобы помочь Белоруссии, отметила она. Но по её мнению, реальный план западных стран состоит в том, чтобы раскачать страну изнутри.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что вмешательство Запада и применение грубой силы заставляют мигрантов бежать из своих стран.

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