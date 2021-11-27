Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада не собираются помогать Белоруссии, оказывая финансовую поддержку, они намерены раскачать ситуацию изнутри.
Об этом российский дипломат заявила в своём telegram-канале. Она обратила внимание, что сейчас белорусской стороне старательно внушают, что "заграница поможет".
"В Вене состоялось диковатое мероприятие, на котором Германия, Австрия, ряд других стран ЕС и Светлана Тихановская обсуждали, как им обустроить Белоруссию. Эдакая институализация вмешательства во внутренние дела суверенного государства", — сообщает Захарова.
В настоящий момент активно распространяется информация о том, кто и сколько готов выделить денег, чтобы помочь Белоруссии, отметила она. Но по её мнению, реальный план западных стран состоит в том, чтобы раскачать страну изнутри.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что вмешательство Запада и применение грубой силы заставляют мигрантов бежать из своих стран.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Командующий сухопутными войсками Великобритании Ральф Вуддисс заявил: страна собирается перебросить сотни единиц боевой техники в Германию на случай войны с РФ.