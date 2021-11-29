Погранслужба: 20 тысяч белорусских оппозиционеров нашли убежище в Польше

Погранслужба Польши сообщила, что с августа прошлого года польская сторона помогла 20 тысячам членов белорусской оппозиции попасть на территорию страны и предоставила им убежище.

Анна Михальская, пресс-секретарь пограничной охраны, заявила, что в Белоруссии оппозиционеров подвергали репрессиям, а в Польше они смогли получить ту помощь, о которой просили.

"С 18 августа прошлого года, то есть с момента обострения ситуации в Белоруссии, Польша уже оказала помощь 20 тысячам белорусов — оппозиционеров", — передаёт ТАСС её слова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада не собираются помогать Белоруссии, оказывая финансовую поддержку, они намерены раскачать ситуацию изнутри. Она добавила, что в Вене состоялось "диковатое мероприятие", на котором Германия, Австрия, ряд других стран ЕС и Светлана Тихановская обсуждали, как им обустроить Белоруссию.

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