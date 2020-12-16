Странная оппозиция в Белоруссии: почему её лидер рулит из-за рубежа

Пока некоторая часть белорусского народа четыре месяца подряд упорно выходит на организованные кем-то протесты, "лицо оппозиции" и непонятно кем назначенный "народный президент" Светлана Тихановская шлёт "своему народу" приветы из соседней Литвы.

Что же за странная такая оппозиция, предпочитающая сама на улицы не ходить? Ведущая программы "Точка зрения" на канале "Правды.Ру" поговорила об этом с белорусским политологом, директором Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексеем Дзермантом.

Читайте начало интервью:

Правда ли, что протесты в Белоруссии стали утихать

Какой она будет – новая Конституция Белоруссии?

— Мне бы хотелось поговорить о так называемой неконструктивной оппозиции в лице Тихановской. Я почитала ее последнее заявление: благодарит администрацию США, призывает одобрить санкции и даже запустила опрос в Белоруссии на платформе "Голос" — отключать ли страну от системы SWIFT. И многие ее поддерживают.

Что это за люди, которые ее поддерживают, что они хотят? Вот просто интересно, пример Украины ничему не учит? Не может же быть, что эти люди все какие-то проплаченные, что они на зарплате сидят. Что Вы об этом думаете?

— Понятно, что есть некое ядро организаторов этого протеста, это люди, где сочетается и определенная фанатичность, и, безусловно, связь с зарубежными центрами принятия решений.

Это ядро протеста.

Уже тут очевидно, что все советники Тихановской, ее так называемый кабинет министров, который она хочет ввести после отставки Лукашенко, все это люди, так или иначе связанные с западными структурами.

Другое дело, что масса, на которую она тут пытается опираться (этих людей тоже немало), все-таки была достаточно неплохо информационно обработана за эти месяцы. За месяцы, предшествующие выборам и последующие.

Часть из них пребывает реально в психозе, с ними невозможно дискутировать вообще.

Часть уже сомневается, все-таки правильный ли это путь, а что будет, а почему мы должны Тихановской верить, что она уйдет. А если уйдет, то что будет после. И вопросов много, ответов нет.

Эта часть уже начинает как бы отрезвляться и понимать, что все эти события, конечно же, они, наверно, имели основание ввиду каких-то ошибок власти, но их итог может быть только катастрофичным для страны.

То есть протест неоднороден, там есть разные люди, разные силы, и мы видим, что он сейчас раскалывается в том числе.

Поэтому если говорить о простых людях, которые туда вовлечены, то это, конечно же, неоднородная совершенно масса. С ними по-разному нужно работать.

— У меня как-то впечатление создалось, что людям просто надоел Лукашенко, он достаточно неприятная фигура, с моей точки зрения. Он какие-то позволяет себе хамские высказывания по отношению к населению иногда…

В общем, очевидно, что он обычный диктатор. Не ведет диалог с тем же Бабарико, а считает, что надо его сажать в тюрьму. На любого, видно, есть компромат…

И если он — Лукашенко — уйдет, как-то ситуация наладится. Или я здесь ошибаюсь? Может быть, здесь системные проблемы в Белоруссии накопились?

— Понятно же, что Лукашенко не сам по себе существует.

Это, во-первых, выстроенная за 26 лет система: и политическая, и властная, и экономическая.

Во-вторых, понятно, что он выразитель воли элит, то есть мы видели, что госаппарат и силовики поддержали власть.

Это значит, что он выразитель их интересов, поэтому здесь не может быть разговора, что он просто уходит и все резко меняется. Я думаю, что это должны понимать все-таки.

Сам Лукашенко сказал, что это его последний президентский срок и что после изменения Конституции он президентом, скорее всего, уже не будет. Соответственно, нужно понимать, что он либо уйдет на какую-то должность, либо он не отдаст просто так власть первому встречному. Скорее всего, будет найден преемник, устраивающий, прежде всего, элиты, и будет плавный переход от персоналистского режима, который Лукашенко создал, к более что ли разнообразной политической системе.

Но это не означает, что он и элиты, которые вокруг него сплочены, готовы вот просто так власть отдать тем, кто на улицах митингует. Тихановской какой-то. Я думаю, что этого не произойдет.

Но есть ещё Бабарико

— Вот смотрите, меня еще такая мысль беспокоит: Виктор Бабарико собрал 400 тысяч подписей за свое выдвижение. То есть человек реально имел влияние, был популярен и претендовал на пост президента. Для того чтобы Лукашенко отстранить от власти, достаточно собрать 450 тысяч подписей для референдума по Конституции Белоруссии. Бабарико политический заключенный, потому что он мог сделать такой референдум.

Я не понимаю, почему Тихановская не может действовать тем же конституционным путем, то есть почему она через свои какие-то там структуры не начнет сбор этих подписей. Пусть в конституционных рамках проведет отстранение Лукашенко.



— Ну, потому что она не может себе позволить действовать в конституционных рамках. Она уже включилась в игру с параллельной альтернативной легитимностью, которая поддерживается странами Запада, соответственно, любое участие по законам Белоруссии в политической жизни — это уже отказ от той роли, которую она там себе выбрала.

Она уже вряд ли сможет поменять эти правила для себя. Она человек не самостоятельный.