Брюссель: Евросоюз побеждает в гибридной войне

"Ситуация с мигрантами, скопившимися на границах Польши, наглядно демонстрирует единство стран Евросоюза, который успешно противостоит попыткам лидера Белоруссии Александра Лукашенко вооружить тысячи отчаявшихся беженцев, чтобы давить на ЕС".

Так заявила во время визита в Литву глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также заверила Польшу и страны Балтии, что Брюссель поддерживает "полную солидарность” с ними в условиях гуманитарной ситуации, складывающейся на их границах.

По ее словам, поддержка ЕС включает оборудование для эффективного управления их границами и увеличение финансирования для трех стран до €200 млн в 2021 и 2022 годах.

"Лукашенко потерпел неудачу в своей попытке подорвать единство и солидарность ЕС. Мы все вместе противостоим этой гибридной атаке, — сказала фон дер Ляйен. — Для Брюсселя важно работать рука об руку” с НАТО, чтобы отреагировать на кризис".

Впрочем, в самом Евросоюзе с экс-министром обороны Германии согласны далеко не все. Например, финансовый аналитик Томас Пен, который до переезда в ФРГ служил в армии США, на днях признался, что лично ему "невыносимо видеть потуги ЕС оправдать своё лицемерие".

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