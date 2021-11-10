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Финансист из Германии: невыносимо видеть потуги ЕС оправдать своё лицемерие

Мир

Стало невыносимым наблюдать, как руководство ЕС переходит от одного вызванного им самим кризиса к другому, при этом неизбежно перекладывая вину на кого-то другого.

Финансист из Германии: невыносимо видеть потуги ЕС оправдать своё лицемерие

Таково мнение финансового аналитика из Германии Томаса Пена, в прошлом — ветерана армии США.

"Абсурдный курс денежно-кредитной политики ЕС является причиной нынешнего роста цен, который мы наблюдаем в большинстве секторов на этом континенте из-за того, что европейские политики не отважились спорить с Вашингтоном и молча следовали за центральным банком США в темную дыру безумия денежно-кредитной политики, — пишет немецкий финансист в статье, опубликованной RT. — Вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-нибудь из европейского руководства взял на себя ответственность за то, что цены в настоящее время стремительно растут? Конечно, нет, они перекладывают вину на президента России Владимира Путина, на узкие места в цепочке поставок — на что угодно, только не на себя".

По словам Томаса Пена, точно так же руководства Евросоюза ведёт себя и по отношению к мигрантскому кризису на польско-белорусской границе, который, по сути, "пример некомпетентности и лицемерия ЕС".

Финансист ссылается на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, которая возложила вину за тысячи беженцев, пытающихся попасть в ЕС через Белоруссию, на Александра Лукашенко и констатирует:

"Нет никаких проверяемых доказательств того, что Лукашенко использует свою страну в качестве транзитёра, чтобы попытаться наводнить ЕС беженцами из Ирака и других стран".

Хотя, по его мнению, у президента Белоруссии есть все основания "быть недовольным ЕС", который "с благословения своих хозяев в Вашингтоне" пытался заменить его на "некоего Хуана Гуайдо — 2" — Светлану Тихановскую. А когда им это не удалось, еврочиновники сделали то, что делают всегда — ввели санкции против Белоруссии.

"Когда кого-то загоняют в угол, он реагирует соответствующим образом", — напоминает бывший американский военный.

Бывший американский военный объяснил, кто на самом деле виноват

беженцы
беженцы

"Но самое главное, что если бы Соединенные Штаты не опустошали Ирак из года в год на протяжении большей части этого столетия, то не было бы иракских беженцев. Помните Колина Пауэлла, который держал флакон в ООН? Эту гладкую ложь, чтобы оправдать вторжение США в Ирак. И что, со своей стороны, сделал ЕС? Правильно, ничего существенного, чтобы предотвратить разрушение Ирака США.

Да, в Западной Европе было значительное сопротивление войне в Ираке, возглавляемой США, со стороны таких людей, как Герхард Шредер, Жак Ширак и других. Но какая польза от одних только слов? В конце концов, ЕС бездействовал и ничего не предпринимал.

Европейский Союз также безучастно наблюдал и часто оказывал поддержку в других кампаниях США в таких странах, как Афганистан, Сирия, Ливия и многие другие страны мира.

Урсула фон дер Ляйен любит говорить об "общих европейских ценностях", как и многие другие политики ЕС. Однако в ЕС у нас нет общего языка, религии, налоговой политики, военной мощи, валютной политики, напротив, общество все больше и больше раздробляется по экономическим, политическим и культурным линиям разрыва.

Мантра ЕС однозначно гласит: "Делай то, что я говорю, а не то, что я делаю". Его руководство, похоже, считает, что оно было призвано высшей властью определять судьбу других суверенных национальных государств и их соответствующих культур, от Ирака до Белоруссии и всего, что между ними.

Но это невозможно в принципе. Если вы вмешиваетесь в дела других стран и помогаете создать условия для появления беженцев, в какой — то момент вы неизбежно имеете дело с — вы об этом догадываетесь-беженцами. Нации, как и "союзы", пожинают то, что сеют".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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