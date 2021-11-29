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В Латвии хотят, чтоб НАТО припугнул Россию за действия на границе Украины

Мир

Очень важно, что ЕС и НАТО следят за ситуацией Украины в приграничной зоне, и дают России чёткий сигнал, что в случае эскалации там ситуации, её ожидают "очень чёткие последствия".

В Латвии хотят, чтоб НАТО припугнул Россию за действия на границе Украины

С таким заявлением выступил премьер-министр Литвы Кришьянис Кариньш в воскресенье, после встречи с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

По словам литовского министра, "концентрация российских военных" на границе Украины — вторая по значимости для Европы проблема после кризиса мигрантов "на подступах" к странам ЕС.

"Кризис беженцев сопровождается агрессивной компанией дезинформации, организованной Москвой, которая обвиняет в скоплении мигрантов на границе Польши, Литвы и Латвии не Минск, а Варшаву и Евросоюз. Одновременно с этим Россия искусственно создала рост цен на электричество и газ, из-за чего в хранилищах нет достаточного его количества".

Кариньш подчеркнул, что именно сейчас "очень важно", чтобы НАТО дал "чёткий сигнал" России о том, что готов выступить в поддержку Евросоюза вообще и Украины в частности так, что "последствия для неё будут серьёзные".

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