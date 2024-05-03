Новый чемпион глубин: Таам Джа побила рекорд "Драконьей норы" на целых 100 метров

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У берегов Мексики нашли самую глубокую голубую дыру на Земле

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Наука

Ученые объявили, что Таам Джа, голубая дыра в водах у берегов полуострова Юкатан в Мексике, является самой глубокой в мире.

У берегов Мексики нашли самую глубокую голубую дыру на Земле
Фото: flickr.com by NASA is licensed under National Aeronautics and Space Administration

Измерения выявили, что глубина этой подводной пещеры превышает 420 метров, что на сто метров больше, чем у Санша Юнлэ в Южно-Китайском море, известной как "Драконья нора". Об этом сообщает Planet Today, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Marine Science.

Название "голубые дыры" происходит от их глубокого темно-синего цвета воды, который ярко контрастирует с более светлым оттенком океана.

Эти уникальные формации отличаются высоким биоразнообразием: в них водятся кораллы, моллюски, морские черепахи, акулы и другие морские жители.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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