Новый чемпион глубин: Таам Джа побила рекорд "Драконьей норы" на целых 100 метров

Ученые объявили, что Таам Джа, голубая дыра в водах у берегов полуострова Юкатан в Мексике, является самой глубокой в мире.
Измерения выявили, что глубина этой подводной пещеры превышает 420 метров, что на сто метров больше, чем у Санша Юнлэ в Южно-Китайском море, известной как "Драконья нора". Об этом сообщает Planet Today, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Marine Science.
Название "голубые дыры" происходит от их глубокого темно-синего цвета воды, который ярко контрастирует с более светлым оттенком океана.
Эти уникальные формации отличаются высоким биоразнообразием: в них водятся кораллы, моллюски, морские черепахи, акулы и другие морские жители.
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