Принц Уильям: главная проблема для экологии Африки – аборигены

Принц Уильям, герцог Кембриджский, высказался о "потере дикой природы" в Африке, обвинив население континента в том, что "африканцы создают проблему для защитников природы".

Его высочество является покровителем Фонда Таска, некоммерческой организации, занимающейся охраной дикой природы в Африке. Свои претензии аборигенам континента он высказал во время церемонии вручения одной из премий Фонда.

"Растущее давление на дикую природу и дикие пространства Африки в результате человеческого населения представляет огромную проблему для защитников природы, как и во всем мире, — заявил принц Уильям. — Необычайно богатое биоразнообразие Африки способно поглощать огромные количества углерода. Но это возможно только в том случае, если эти ландшафты останутся действительно нетронутыми и будут защищены как функционирующие экосистемы”.

Герцог Кембриджский уверен, что единственный способ решения экологических проблем чёрного континента — "запретить размножаться" жителям развивающихся стран.

Его поддержал Робин Мейнард, директор Фонда Таска, заявивший, что африканским женщинам нужен больший доступ к контрацептивам, чтобы перестать рожать детей:

"Великобритания, к сожалению, отличается тем, что является одной из самых истощенных природой стран в мире. Самое эффективное действие, которое мы можем предпринять для сокращения нашего потребления, — это выбрать семьи меньшего размера, выбор, недоступный сотням миллионов женщин в других странах.

Расширение прав и возможностей женщин в плане доступа к контрацептивам и выбора средств контрацепции имеет решающее значение для сокращения масштабов нищеты, содействия развитию и предоставления большего пространства природе".

К слову, принц Уильям уже не первый раз высказывает идею о необходимости "сократить население Африки":

Принц Уильям: африканцы должны прекратить рожать