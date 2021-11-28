Business Insider: Байден не должен втягивать США в войну с РФ ради Украины

Вашингтон должен перестать поддерживать Киев, чтобы не спровоцировать риск войны с Москвой, пишет журналист Саша Глэзер в статье, опубликованной Business Insider.

"Риторика администрации президента (США. — Ред.) не отвечает интересам нашей страны и чрезвычайно увеличивает риск втягивания Соединенных Штатов в войну с Россией", — отметил обозреватель.

Вашингтон ведёт опасную игру, давая Киеву гарантии безопасности, поскольку это может привести к вооружённому конфликту с Россией, которая обладает ядерным оружием, полагает Глэзер. Если НАТО примет Украину, то силы Североатлантического альянса окажутся рядом с российской границей, поэтому Россия сделает всё возможное, чтобы не допустить такой сценарий, убеждён автор статьи.

Обозреватель призвал Белый дом подумать, нужно ли инициировать Третью мировую войну из-за Украины, которая не входит в сферу интересов Вашингтона и не имеет большого значения для безопасности США.

Россия доказала, что готова пожертвовать многим, чтобы не допустить поворот Украины на Запад, и годы санкций не изменили внешнеполитический курс Москвы. Вашингтон не должен создавать риски для ядерной войны с Россией ради страны, в которой не заинтересован, подчеркнул Глэзер.

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