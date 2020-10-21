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Автор Александр Шторм

Крым может стать точкой начала Третьей мировой

Турецкий президент Реджеп Эрдоган на недавней встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским озвучил точку возможного удара в третьей мировой войне. Речь шла, разумеется, о Крыме.

Крым может стать точкой начала Третьей мировой

Как пояснил писатель Платон Беседин в материале Life, в официальной версии этой встречи прозвучала мысль, что Турция не признает Крым российским, считает полуостров аннексированным и будет и дальше помогать крымским татарам.

Зеленский как минимум против ничего не имел — хотя вопрос, с чем тут можно радостно соглашаться, остается открытым.

Фактически подобные сентенции идут вразрез с позиционированием любого украинского правительства последних лет.

Ведь основа нынешней государственности Украины — утверждение, что "Крым украинский", постоянные разговоры о российской агрессии, которая, правда, не мешает торговле и различного рода отношениям.

По словам Беседина, конечно, двуличие — орудие всех политиков, но о каком "украинском Крыме" после заявления Эрдогана идёт речь — неизвестно. Понятно же, о чем говорит Эрдоган и чьим он считает Крым.

Конечно, Украине, с ее номинальным присутствием на полуострове даже в спокойные времена сложно понимать такие сказанные между строк вещи.

Украина не владела Крымом ни исторически, ни культурно, ни экономически, и потеря полуострова для украинской "самости" — только в плюс.

Иное дело Турция, которая на полуострове присутствовала всегда и основательно, продвигая свои экспансионные интересы именно через крымских татар. С 2014 года Турция интенсифицировала влияние, поскольку всегда поддерживала "своих".

Беседин в этой связи подчеркнул, что такие заявления чреваты уже в ближайшей перспективе. Он напомнил, что с точки зрения цивилизационного подхода (Сэмюэл Хантингтон), проблема исламской цивилизации — в отсутствии стержневого государства. На эту роль теперь претендует Турция, однако ей мешала светскость. Теперь эта проблема упразднена решением по Святой Софии.

В пику Западу и России переделать музей мирового уровня в мечеть — это сугубо политическое решение. А участие Турции в конфликте Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе показывает подход как на ладони.

Главное здесь в итоговых решениях: азербайджанцы, полагающие, что Нагорный Карабах будет их, так же самонадеянны, как и Зеленский с украинским Крымом.

Турция пытается развязать большую войну. Показательна также скоростная метаморфоза Зеленского из хипстера-президента в оторванного от жизни диктатора — это к вопросу о "новом поколении политиков".

При этом Эрдоган прямо говорит Западу — если вы непочтительны ко мне — тогда ни один европеец в любой части мира не сможет безопасно ходить по улицам. Просто высший уровень дипломатии в 21 веке!

Беседин придерживается той точки зрения, что следующая точка атаки — Крым. Главный стратегический узел, вотчина турецких интересов и мечтаний. Это вопрос политической воли сторон.

А Россия прощает Турции многое — убийство нашего посла и нашего лётчика, сбитый турками наш самолёт, постоянные атаки на наших туристов. И это на фоне Первой мировой войны, деятельности в Ираке и Сирии, когда полтора миллиона армян были уничтожены, в том числе и за то, что поддержали Россию.

России нужно выучить уроки истории, наконец. Властям стоит посетить северную сторону Севастополя — там расположено Братское кладбище, на котором похоронены участники семи русско-турецких войн. Это о том, какой партнер Турция на самом деле.

Можно и посмотреть на памятник бригу "Меркурий". Этот крошечный корабль всего с 18 пушками на борту выстоял и победил в битве против двух лучших турецких линкоров с 220 орудиями.

А Эрдоган в очередной раз показал свои намерения и подчеркнул свой выбор, подытожил Беседин.

Пора и России сделать свой.

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Темы реджеп эрдоган крымские татары владимир зеленский воссоединение крыма с россией
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