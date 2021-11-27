Посол в США заверил, что Россия ни на кого не собирается нападать

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его мнению, такие обвинения в адрес страны связаны с провалами в политике украинского лидера Владимира Зеленского.

"Эта истерия, которая сегодня просто налицо в отношении мнимой российской угрозы", — сказал он на YouTube-канала "Соловьев live".

При этом посол отметил, что Россия открыта в этом вопросе, и всегда и везде подчеркивает, что в планах нет никаких военных действий.

Ранее в Киеве предъявили права на русское Поволжье. Историк, проректор университета "Острожская академия" Петр Кралюк рассказал в интервью газете "День" о том, что Поволжье исторически заселяли и осваивали украинцы. Он подчёркивает ключевую роль украинского народа в освоении Волги.

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