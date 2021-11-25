Украинские военные ударили по ДНР с беспилотника

Как сообщили власти Ясиноватой, украинские военные сбросили три взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата прямо в центр города.

По заявлению мэра города, информации о получивших ранения нет, но изрядно пострадал один автомобиль.

"Сегодня утром на центральную часть города Ясиноватая с БПЛА ВСУ сброшены взрывные устройства в количестве трёх штук", — цитирует главу администрации Ясиноватой Дмитрия Шевченко "Донецкое агентство новостей".

Как уточняет издание, на место происшествия выехала группа представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Ранее Pravda.Ru публиковала сообщения об обстрелах в самопровозглашённой Луганской народной республике. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, Владимир Зеленский "демонстративно" нарушает перемирие и провоцирует независимые республики на ответные действия.

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