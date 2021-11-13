Украинские силовики обстреляли ЛНР: нарушают перемирие в Донбассе

По сообщению представителей Луганской народной республики, украинские силовики трижды открывали огонь по населённым пунктам за сутки.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что солдаты подконтрольные властям Незалежной стреляли из крупнокалиберных пулемётов, гранатомётов и арторудий.

"За истекшие сутки со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", — цитирует представителей ЛНР РИА Новости.

Как сообщили в центре, в этот раз под огонь попали три села:

Весняное,

Молодёжное,

Калиновка.

О пострадавших и погибших в ходе боёв, представители ЛНР не сообщили.

Ранее Pravda.Ru публиковала обращение украинских солдат к президенту Незалежной Владимиру Зеленскому. Бойцы рассказали, что власть не предоставила подкрепление батальону и отряд понёс серьёзные потери. Вопреки приказу, оставшиеся в живых собирались уходить из-под огня. Силовики заявили, что не готовы потерять жизнь ради "понтов" власти.

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