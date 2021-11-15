Глава ЛНР Пасечник: Зеленский "демонстративно" нарушает перемирие

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский очень "гордился" прекращением огня, но потом "забыл" о перемирии.

Заявление Киева о применении турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе, не более чем "политические" игры лидера Незалежной и "намеренное игнорирование" ранее достигнутых договорённостей.

"Я считаю, что нарочитые заявления, сделанные киевскими военными о применении беспилотников Bayraktar, — это не война и боевые операции, это политика и демонстративное игнорирование общепринятых норм", — пояснил Пасечник в беседе с РИА Новости.

По словам главы ЛНР, ранее Зеленский заявлял, что гордится прекращением огня и мирных соглашениях, но сейчас, с возобновлением военных действий, "вдруг престал и забыл о них".

В Минувшую субботу украинские силовики обстреляли сразу три села в ЛНР. В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что солдаты, подконтрольные властям Незалежной, применили крупнокалиберные пулемёты, гранатомёты и арторудия.

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