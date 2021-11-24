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Новым канцлером Германии станет Олаф Шольц

Мир

Социал-демократическая партия Германии, "Зелёные" и Свободная демократическая партия согласовали договор о создании коалиции. Новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц, который сменит на посту Ангелу Меркель, руководившую Германией на протяжении 16 лет.

Новым канцлером Германии станет Олаф Шольц

По данным Deutsche Welle, Шольц будет официально избран канцлером до 8 декабря 2021 года.

Новое правительство Германии опубликовало текст коалиционного соглашения, в котором кабмин пообещал не вводить никаких новых налогов, отказаться от угля в 2030 году, модернизировать промышленность и решить социальные вопросы, которые связаны с дефицитом жилья и детской бедностью.

Ранее сообщалось, что новые власти Германии хотят легализовать продажу марихуаны на территории страны, а также предоставить отдельным группам граждан РФ возможность въезжать в ФРГ без виз.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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