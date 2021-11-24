Новым канцлером Германии станет Олаф Шольц

Социал-демократическая партия Германии, "Зелёные" и Свободная демократическая партия согласовали договор о создании коалиции. Новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц, который сменит на посту Ангелу Меркель, руководившую Германией на протяжении 16 лет.

По данным Deutsche Welle, Шольц будет официально избран канцлером до 8 декабря 2021 года.

Новое правительство Германии опубликовало текст коалиционного соглашения, в котором кабмин пообещал не вводить никаких новых налогов, отказаться от угля в 2030 году, модернизировать промышленность и решить социальные вопросы, которые связаны с дефицитом жилья и детской бедностью.

Ранее сообщалось, что новые власти Германии хотят легализовать продажу марихуаны на территории страны, а также предоставить отдельным группам граждан РФ возможность въезжать в ФРГ без виз.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.