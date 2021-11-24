Новое правительство Германии легализует марихуану

Новое правительство Германии планирует легализовать продажу марихуаны для рекреационных целей, чтобы защитить молодёжь.

"Мы вводим контролируемую продажу каннабиса взрослым для рекреационных целей в лицензированных магазинах. Таким образом будет обеспечен контроль, предотвращена продажа некачественного продукта и обеспечена защита молодёжи", — цитирует РИА Новости коалиционный договор, где отмечены основные пункты политической повестки будущего кабмина.

Через четыре года правительство ФРГ оценит влияние данной инициативы на общество.

Немецкие СМИ оценили годовой оборот "чёрного рынка" марихуаны в Германии в два миллиарда евро. После легализации каннабиса бюджет страны будет пополняться на пять миллиардов евро в год, считают эксперты.

После выборов в бундестаг 26 сентября социал-демократическая партия Германии, "Зелёные" и Свободная демократическая партия начали переговоры о формировании нового правительства ФРГ. Новым канцлером станет социал-демократ Олаф Шольц, который сменит на посту Ангелу Меркель, руководившую Германией 16 лет.

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