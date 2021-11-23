В Белоруссии заявили, что ещё 118 мигрантов покинули страну

Мигранты, участвовавшие в штурме границы Польши, постепенно возвращаются на родину. В понедельник, 22 ноября, Белоруссию покинули 118 человек. Однако беженцы, оставшиеся на польско-белорусской границе, ещё надеются на переезд в страны Евросоюза.

"Только за вчерашний день 118 человек убыло из Национального аэропорта Минск, и такая работа продолжается ежедневно", — передаёт ТАСС слова Алексея Бегуна, начальника департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии.

Он добавил, что в настоящий момент в аэропорту к вылету уже готовится следующая группа беженцев.

Ранее представитель Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакр говорил, что многие мигранты находятся в ситуации, когда хотят вернуться, но не могут этого сделать. Для них Ирак и Сирия организуют специальные авиарейсы. Однако Бегун отметил, что те, кто сейчас ещё находятся на границе Польши и Белоруссии, настойчиво пытаются прорваться в Европу и не спешат обратно на родину.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа опроверг заявление Лукашенко о том, что Евросоюз обещал президенту Белоруссии забрать мигрантов с польско-белорусской границы. Беженцев не планировали размещать на территории стран-членов ЕС, подчеркнул он.

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