Президент Литвы: Меркель не обещала Лукашенко, что Евросоюз заберёт мигрантов

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что Евросоюз не давал обещаний президенту Белоруссии Александру Лукашенко забрать мигрантов с польско-белорусской границы. Литовский лидер обсудил с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель, о чём был её телефонный разговор с белорусским руководством.

"Никаких договорённостей о распределении мигрантов - ни пяти тысяч, ни двух тысяч - не было. Целью канцлера было разрешение гуманитарного кризиса", - передаёт ТАСС слова Науседы.

Беженцев не планировали размещать на территории стран-членов ЕС, ещё раз подчеркнул он.

По его мнению, чтобы разрешить проблемный вопрос с мигрантами, необходимо приостановить авиарейсы, которыми они прилетают в Белоруссию, и организовать дополнительные рейсы для их вывоза.

Науседа сделал акцент на том, что от консультаций с Белоруссией по обострившейся ситуации Евросоюз не отказывался, они должны начаться в ближайшее время.

Ранее Лукашенко рассказал, как просил Евросоюз забрать мигрантов. Он отметил, что обещания, которые дала Меркель в ходе телефонного разговора, до сих пор не выполнены.

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