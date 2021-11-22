Румен Радев лидирует во втором туре на президентских выборах в Болгарии

По сообщению болгарской Центральной избирательной комиссии, действующий лидер страны Румен Радев, с большим отрывом, побеждает на втором этапе президентских выборов.

По предварительным данным, за него проголосовали 66,67% избирателей. Как сообщает ведомство, обработано 99,44% протоколов.

Кандидат на пост президента, Ректор Софийского университета Анастас Герджиков получает 31,85%. Как отмечает ведомство, "против всех" проголосовали - 1,48%.

В ЦИК уточнили, что никаких серьёзных нарушений комиссия в ходе минувших выборов не выявила.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Радева о территориальной принадлежности Крыма. Как уточнил политик, он считал и считает полуостров российским и не видит смысла опровергать свои заявления. Впрочем, "крымская тема" была включена и в предвыборные дебаты президента.

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