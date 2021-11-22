EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач Тимаков: выраженное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в декабре
Невролог Хорошев назвал "странное" последствие COVID-19: может вызвать заикание
МИД Украины: задержка запуска "Северного потока-2" — заслуга Киева
Приморский депутат, подозреваемый в педофилии, пройдёт детектор лжи
Организатора акции против введения QR-кодов судят в Иркутской области
В Висконсине водитель въехал в толпу на параде: сбил более 20 человек
Письмо Екатерины II о необходимости прививок выставлено на аукцион в Лондоне
Рогозин: Россия будет получать интернет из космоса
Эндокринолог Шокур: COVID-19 может спровоцировать сахарный диабет

Румен Радев лидирует во втором туре на президентских выборах в Болгарии

Мир

По сообщению болгарской Центральной избирательной комиссии, действующий лидер страны Румен Радев, с большим отрывом, побеждает на втором этапе президентских выборов

Румен Радев лидирует во втором туре на президентских выборах в Болгарии

По предварительным данным, за него проголосовали 66,67% избирателей. Как сообщает ведомство, обработано 99,44% протоколов. 

Кандидат на пост президента, Ректор Софийского университета Анастас Герджиков получает 31,85%. Как отмечает ведомство, "против всех" проголосовали - 1,48%. 

В ЦИК уточнили, что никаких серьёзных нарушений комиссия в ходе минувших выборов не выявила. 

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Радева о территориальной принадлежности Крыма. Как уточнил политик, он считал и считает полуостров российским и не видит смысла опровергать свои заявления. Впрочем, "крымская тема" была включена и в предвыборные дебаты президента. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как живет российский Крым?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Цены на красную икру побили исторический максимум
Румен Радев лидирует во втором туре на президентских выборах в Болгарии
Самогонные аппараты - на учёт - ноу-хау от Совфеда
Врач Тимаков: выраженное снижение заболеваемости COVID-19 ожидается в декабре
Невролог Хорошев назвал "странное" последствие COVID-19: может вызвать заикание
МИД Украины: задержка запуска "Северного потока-2" — заслуга Киева
Приморский депутат, подозреваемый в педофилии, пройдёт детектор лжи
Организатора акции против введения QR-кодов судят в Иркутской области
В Висконсине водитель въехал в толпу на параде: сбил более 20 человек
Письмо Екатерины II о необходимости прививок выставлено на аукцион в Лондоне
Популярное
Мир. Новости мира
В Варшаве обижены: Минск и Москва выставляют Польшу "бесчеловечной страной"

В Варшаве вновь выступили с обвинениями в адрес Москвы и Минска. Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Россия и Белоруссия якобы ведут информационную кампанию против его страны.

В Варшаве обижены: Минск и Москва выставляют Польшу "бесчеловечной страной"
Дерипаска резко раскритиковал Ходорковского
Политика. Новости и аналитика
Дерипаска резко раскритиковал Ходорковского
Силовые структуры
WSJ: американские авианосцы стали беспомощными из-за России
Мир. Новости мира
Миропорядок по-китайски: единой глобальной "деревне" пора задать разумные тренды
Ирина Шлионская "Дело Александрова": элитный бордель по-советски Ирина Шлионская Дмитрий Соколов "Кукушка" и другие смертельные игры русских офицеров Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Миропорядок по-китайски: единой глобальной "деревне" пора задать разумные тренды Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Великая финская стена": в Финляндии предложили отгородиться от России
Южная Америка
Украинский журналист: Россия признала выборы в Никарагуа из благодарности
Новые правила выплаты пенсий введут в РФ с января 2022 года
Общество
Новые правила выплаты пенсий введут в РФ с января 2022 года
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников