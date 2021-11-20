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Президент Болгарии повторил слова о принадлежности Крыма России

Политика

Президент Болгарии Румен Радев вновь назвал Крым российским.

"Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским", — сказал Радев, слова которого приводит bTV Новините.

Ранее международный обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова объяснила, зачем президент Болгарии Румен Радев объявил Крым российским.

До этого читатели болгарских газет Dnes и "Факты" оценили высказывание президента республики Румена Радева, который на дебатах со своим главным оппонентом Анастасом Герджиковым назвал Крым российской территорией.

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Как живет российский Крым?
Автор: Максимс Краюшкинс, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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