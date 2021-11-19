От Камалы Харрис начинают уходить сотрудники

Соратники вице-президента США, похоже, начинают разбегаться на фоне сообщений о напряженности в отношениях между Камалой Харрис и президентом Джо Байденом.

Первым станет директор по коммуникациям Эшли Этьен, который покинет офис в Белом доме в декабре, чтобы "воспользоваться другими возможностями”. Об этом сегодня сообщила CNN.

По данным издания, Этьен пришла в команду вице-президента из предвыборного штаба самого Байдена, где была старшим советником. Ее предыдущий опыт включал работу на президента Барака Обаму и нынешнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (штат Калифорния), когда она была лидером меньшинства.

"Решение директор по коммуникациям приняла после того, как стало известно множество историй о междоусобицах и низком моральном духе в офисе вице-президента, чей рейтинг стремительно падает”, — пишет CNN.

Напомним, ранее Pravda. Ru рассказывала о непростых взаимоотношениях двух первых лиц США, а также о том, почему Джо Байден, несмотря на рушащиеся рейтинги, может не опасаться, что Харрис попытается занять его кресло.

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