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Британия направит роту инженерных войск на границу Белоруссии с ЕС

Мир

Роту британских инженерных войск планируется направить на на польско-белорусскую границу, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Британия направит роту инженерных войск на границу Белоруссии с ЕС

По его словам, предложение послать в Польшу солдат инженерных войск из Великобритании было озвучено в ходе встречи с главой Минобороны этой страны Беном Уоллесом.

"Уже скоро в Польшу приедет рота инженерных войск, чтобы вместе с польскими солдатами поддерживать все то, что мы построили на польско-белорусской границе", — цитирует Блащака РИА Новости.

Министр национальной обороны выразил надежду, что британские военнослужащие прибудут в Польшу до конца этого месяца.

Блащак рассказал, что 11 ноября в Польше уже побывала группа рекогносцировки из Великобритании, совершив несколько поездок на границу.

По словам министра, солдат британских инженерных войск планируется задействовать в ремонте временного ограждения на польско-белорусской границе и поддержке дорожного сообщения вдоль него.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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