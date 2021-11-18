Британия направит роту инженерных войск на границу Белоруссии с ЕС

Роту британских инженерных войск планируется направить на на польско-белорусскую границу, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, предложение послать в Польшу солдат инженерных войск из Великобритании было озвучено в ходе встречи с главой Минобороны этой страны Беном Уоллесом.

"Уже скоро в Польшу приедет рота инженерных войск, чтобы вместе с польскими солдатами поддерживать все то, что мы построили на польско-белорусской границе", — цитирует Блащака РИА Новости.

Министр национальной обороны выразил надежду, что британские военнослужащие прибудут в Польшу до конца этого месяца.

Блащак рассказал, что 11 ноября в Польше уже побывала группа рекогносцировки из Великобритании, совершив несколько поездок на границу.

По словам министра, солдат британских инженерных войск планируется задействовать в ремонте временного ограждения на польско-белорусской границе и поддержке дорожного сообщения вдоль него.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.