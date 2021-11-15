Президент Литвы: мигранты приезжают в Белоруссию через Москву

В Литве Россию обвинили в причастности к миграционному кризису. Президент Литовской Республики Гитанас Науседа заявил, что мигранты прибывают в Белоруссию через Москву.

Литовский лидер уверен, что Российская Федерация поспособствовала развитию критической ситуации с беженцами на польско-белорусской границе.

"Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых… мигранты приезжают через Москву", — сказал президент во время своего выступления, трансляция которого записана на его официальной странице в Twitter.

Pravda.Ru писала, что беженцы перебрались через колючую проволоку на границе Польши и Белоруссии, пограничники пригнали водомёты, чтобы остановить нелегалов.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Президента России Владимира Путина повлиять на белорусского лидера Александра Лукашенко, чтобы разрешить ситуацию, сложившуюся на границе Польши и Белоруссии.

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