МИД Германии: Путину необходимо повлиять на Лукашенко в ситуации с беженцами

Президенту России Владимиру Путину необходимо повлиять на белорусского лидера Александра Лукашенко, чтобы разрешить ситуацию, сложившуюся на границе Польши и Белоруссии, об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Немецкий политик уверен, что Путин сможет использовать своё влияние для прекращения миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

"Если Путин может помочь, а он явно тот, которому проще всего использовать своё влияние на Лукашенко, чтобы прекратить эту бесчеловечную транспортировку людей, то тогда он должен сделать это", — передаёт РИА Новости слова министра.

Маас также сделал акцент на том, что это должны быть реальные действия со стороны российского лидера, а не только слова.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе ставит под угрозу безопасность Европейского союза.

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