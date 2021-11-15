Беженцы перебрались через колючую проволоку на границе Польши и Белоруссии

Ситуация с мигрантами на совместной границе Польши и Белоруссии обострилась — беженцы перебрались через колючую проволоку, образовалась давка у пропускного пункта "Брузги", польские пограничники намерены применить водомёты, чтобы остановить нелегалов.

О происходящем на польско-белорусской границе оперативно информирует telegram-канал SB.BY Беларусь сегодня, в аккаунте появились фотографии, на которых видно, что мигранты ожидают перехода на польскую сторону. К пропускному пункту прибывает всё больше беженцев.

Польские службы собираются применить водомёты, чтобы остановить незаконное пересечение границы. Отмечается, что также в небе появился польский боевой вертолёт.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Польша выстроила напротив лагеря мигрантов военную технику и силовиков.

В пятницу, 12 ноября, стало известно, что десятки мигрантов прорвались на территорию Польши.

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