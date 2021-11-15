Протестующие в Тбилиси перекрыли движение в центре города

В Тбилиси участники акции в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перекрыли центр города. Они выстроились в колоны с баннером, на котором написано "Не убивайте". Об этом сообщает Лента.ру.

Также уточняется, что протестующие скандируют: "Миша, Миша" и оставляют подписи на асфальте — "Свободу Мише!". Известно, что в район проведения шествия стянуты силы полиции и специального подразделения Министерства внутренних дел.

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил желание присутствовать на суде, посвящённом его делу, несмотря на плохое состояние здоровья после голодовки. Об этом рассказал адвокат политика Бека Басилая.

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