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Саакашвили захотел приехать в суд на рассмотрение его дела о растрате

Мир

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил желание присутствовать на суде, посвящённом его делу, несмотря на плохое состояние здоровья после голодовки. Об этом рассказал адвокат политика Бека Басилая.

Саакашвили захотел приехать в суд на рассмотрение его дела о растрате

Как сообщают "Известия", заседание пройдёт 15 ноября в городском суде Тбилиси.

  • "Дело пиджаков" — дело о растрате государственных средств. Следствие еще в 2014 году обвинило Саакашвили в том, что он на бюджетные деньги купил себе дорогую одежду в Лондоне: пиджаки и кашемировое спортивное пальто на сумму почти 30 тысяч долларов.

13 ноября врач президента сообщил об ухудшении состояния здоровья Саакашвили после 45-дневной голодовки. Он сказал, что у него сильная слабость.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Он вернулся в Грузию накануне выборов в местные органы власти.

12 ноября Владимир Зеленский просил допустить к Саакашвили украинских врачей и родственников.

Об этом его ранее попросил известный грузинский певец Вахтанг Кикабидзе.

В тот же день в Тбилиси прошла акция в поддержку бывшего президента.

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Украина спрячет Саакашвили от грузинской Фемиды
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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