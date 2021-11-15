Саакашвили захотел приехать в суд на рассмотрение его дела о растрате

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил желание присутствовать на суде, посвящённом его делу, несмотря на плохое состояние здоровья после голодовки. Об этом рассказал адвокат политика Бека Басилая.

Как сообщают "Известия", заседание пройдёт 15 ноября в городском суде Тбилиси.

"Дело пиджаков" — дело о растрате государственных средств. Следствие еще в 2014 году обвинило Саакашвили в том, что он на бюджетные деньги купил себе дорогую одежду в Лондоне: пиджаки и кашемировое спортивное пальто на сумму почти 30 тысяч долларов.

13 ноября врач президента сообщил об ухудшении состояния здоровья Саакашвили после 45-дневной голодовки. Он сказал, что у него сильная слабость.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Он вернулся в Грузию накануне выборов в местные органы власти.

12 ноября Владимир Зеленский просил допустить к Саакашвили украинских врачей и родственников.

Об этом его ранее попросил известный грузинский певец Вахтанг Кикабидзе.

В тот же день в Тбилиси прошла акция в поддержку бывшего президента.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.