Саакашвили выразил Зеленскому благодарность за старания

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили выразил благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Пост с благодарственными словами появился на странице Facebook экс-президента республики после разговора Зеленского с премьером Грузии Ираклием Гарибашвили.

"Спасибо большое президенту Зеленскому за все его старания за восстановления моих жестоко попранных прав и принципиальную и бесстрашную позицию в отношении меня, как личного заключённого воплощения мирового зла и заклятого врага грузинского и украинского народов", — написал Саакашвили.

Он также отметил, что разговор украинского лидера с премьером Грузии имел очень принципиальный, но при этом человечный характер.

"Своей позицией и действием президент подчеркнул роль Украины как сверхдержавы нашего региона, с которой все должны считаться и прислушиваться к мнению её президента", — добавил экс-президент.

Ранее Михаил Саакашвили сообщил, что над ним издевались в тюрьме. Он попросил своего адвоката Нику Гварамию передать эту информацию.

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