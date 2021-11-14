Депутат Рады усомнился в адекватности Зеленского и дал ему "аккуратный" совет

То, что украинский президент и весь его Офис отрицают патовость ситуации с энергетикой, "пугает" депутата Верховной Рады Алексея Кучеренко, который занимает пост первого зама главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг парламента Незалежной.

О своих опасениях он рассказал в эфире ТК "Украина -24"

Парламентарий напомнил зрителям канала, что Владимир Зеленский в режиме видеообращения к нации призывал не верить "культивируемым" спекуляциям об "искусственном дефиците" энергоресурсов, и заявил, что ему было "жутко и страшно это слышать".

По словам нардепа, это выступление никак не соответствует речи президента страны, который "адекватно оценивает ситуацию на Украине":

" Я очень аккуратно хочу попросить президента: Владимир Александрович, если вам советники рекомендовали такую речь, гоните их в шею".

Кучеренко заявил также, что пока президентский Офис играет в игру "кругом враги", 90% мощностей теплоэлектростанций, находящихся в государственной собственности, простаивают, а функционируют только 3 блока ТЭС из 23.

Напомним, в стране, как отмечают в соцсетях сами украинцы уже начались веерные отключения электричества. А мэр Киева Виталий Кличко, предупредивший о вероятности такого сценария, был премьером объявлен лжецом.

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