Премьер Украины объявил мэра Киева лжецом. Говорят, что от страха

Премьер страны Украины Денис Шмыгаль обвинил мэра Киева Виталия Кличко в распространении дезинформации.

Напомним, ранее Кличко предупредил жителей Киева о веерных отключениях электричества из-за проблем с нехваткой энергоносителей и грядущем подорожании продуктов питания.

"Спросите у мэра Кличко, откуда он берет эту дезинформацию. Оснований для веерных отключений в стране нет. Ситуация с углём и газом полностью контролируемая", — заявил Шмыгаль эфире телеканала "1+1".

Народ в недоумении

Украинцы, комментируя полемику чиновников в соцсетях, недоумевают: почему человек, который сказал правду и предупредил народ о грядущих проблемах, объявлен лжецом?

"Свет уже несколько раз отключали", — пишут украинцы.

Их возмущение "подогрел" ТГ-канал "Легитимный", который со ссылкой на источник в окружении Зеленского сообщил, что в президентском Офисе недовольны "выступлением Кличко" и считают, что он "специально разгоняет этот кризисный месседж, чтобы спровоцировать недовольство украинцев", окончательно обрушить рейтинг президента и спровоцировать "возмущения и бунты".

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