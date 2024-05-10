Автоэксперт "За рулем" рассказал, как помочь автомобилю хорошо выглядеть

Многие автолюбители, проводя время на даче в теплую погоду, предпочитают самостоятельно мыть и полировать свою машину. Правильно выполненная полировка не нанесет вреда кузову, если, конечно, избегать ее применения на солнцепеке или на грязном кузове, чтобы не втереть микрочастицы песка в лак.

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Тем не менее, результат полировки будет кратковременным: кузов сохранит блеск всего несколько дней, а мелкие царапины так и останутся видны.

Абразивная полировка, выполняемая с использованием различных насадок и составов, удаляет поврежденный верхний слой лака, после чего поверхность доводят до блеска. Это скроет дефекты лака, но не повреждения краски. Светлые цвета кузова здесь выигрывают, поскольку сколы и царапины на них менее заметны.

Различие в оттенках при перекраске останется заметным.

Полировка направлена на восстановление блеска, а не изменение цвета на отдельных участках.

Эффект от полировки сохраняется несколько месяцев, до тех пор пока обычные мойки снова не приведут к появлению микроцарапин на поверхности кузова. Кратковременность результатов объясняется отсутствием дополнительной защиты лакокрасочного покрытия после полировки, начиная процесс старения заново.

Число возможных полировок для одной машины зависит от первоначальной толщины покрытия и качества предыдущих полировок. Квалифицированный мастер всегда оценит состояние кузова перед началом работы.

Если был проведен некачественный кузовной ремонт, мастер может отказать в полировке, так как в процессе может потребоваться перекраска детали.