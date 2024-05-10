Узнаём свой СНИЛС: где и как это можно сделать

СНИЛС можно узнать на "Госуслугах", в МФЦ и ПФР

1:35 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) используется в самых разных ситуациях: при трудоустройстве, получении микрозайма, оформлении социальных льгот и т. д. Если пластиковой карточки под рукой нет, узнать свой СНИЛС можно и другими способами.

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Многофункциональный центр (МФЦ)

В МФЦ получить СНИЛС можно в печатном виде и электронном. Первый способ может занять до пяти дней, второй — несколько мгновений. Кроме того, электронный формат более удобен и позволяет распечатать документ самостоятельно.

Пенсионный фонд России (ПФР)

СНИЛС также можно узнать в офисе ПФР, подав заявление — его можно написать на месте или принести готовое. После этого СНИЛС отправят человеку на электронную почту или распечатают на бумаге (по запросу).

Как узнать СНИЛС онлайн

СНИЛС можно узнать онлайн через сайты:

МФЦ.

ПФР. Узнать СНИЛС можно в личном кабинете, если вы ранее зарегистрировались по страховому номеру.

Портал "Госуслуги". Способ доступен авторизованным пользователям.

Также узнать свой СНИЛС можно у работодателя, если вы официально трудоустроены.

Штрафы за отсутствие СНИЛС не предусмотрены, но его отсутствие может создавать неудобства при трудоустройстве, оформлении микрокредитов и в других случаях.

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