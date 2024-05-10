Узнаём свой СНИЛС: где и как это можно сделать

Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) используется в самых разных ситуациях: при трудоустройстве, получении микрозайма, оформлении социальных льгот и т. д. Если пластиковой карточки под рукой нет, узнать свой СНИЛС можно и другими способами.
В МФЦ получить СНИЛС можно в печатном виде и электронном. Первый способ может занять до пяти дней, второй — несколько мгновений. Кроме того, электронный формат более удобен и позволяет распечатать документ самостоятельно.
СНИЛС также можно узнать в офисе ПФР, подав заявление — его можно написать на месте или принести готовое. После этого СНИЛС отправят человеку на электронную почту или распечатают на бумаге (по запросу).
СНИЛС можно узнать онлайн через сайты:
Также узнать свой СНИЛС можно у работодателя, если вы официально трудоустроены.
Штрафы за отсутствие СНИЛС не предусмотрены, но его отсутствие может создавать неудобства при трудоустройстве, оформлении микрокредитов и в других случаях.
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