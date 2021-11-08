"Лучше замерзать,чем договариваться с Россией" - Кулеба

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины, призвал население страны поддержать решение президентского офиса, отказавшегося "идти на компромисс с Россией" ради того, чтобы "покупать газ по приемлемым ценам".

По его словам, всем украинцам надо принять как данность, что предстоящая зима будет "безгазовая" и "потерпеть", чтобы Киев смог "окончательно порвать отношения с Россией и Белоруссией" и "полностью интегрироваться в энергосети Евросоюза".

Об этом сообщает издание "Страна UA".

"Украина не будет идти на компромиссы, которые касаются европейских и евроатлантических перспектив государства. Гражданам надо проявить сознательность и пройти шок-тест холодной зимы", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, что ранее ряд украинских чиновников уже выступал в подобном ключе. Например, Герман Галущенко:

Назло соседу отморожу уши: Украина ни за что не попросит уголь у России

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