Лучшее время для покупки валюты: эксперты раскрыли оптимальный момент

Россиянам рассказали, когда выгодно покупать доллары

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Когда лучше всего покупать иностранную валюту? В этом вопросе эксперты пока не пришли к единому мнению.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур is licensed under Creative Commons CC0

Михаил Зельцер из "БКС Мир Инвестиций" считает, что после недавнего снижения курса доллара возможен отскок в обратную сторону, который уже начался, сообщает NEWS.ru.

Однако он не ожидает сильного роста, поскольку в последние месяцы валютные курсы на рынке остаются относительно стабильными. По его прогнозу, в оставшиеся дни мая доллар может временно вырасти, но затем снова снизится до 90 рублей.

Владислав Раманинов придерживается другого мнения и считает, что сейчас — подходящий момент для покупки долларов, юаней и евро, так как его команда не ожидает существенного укрепления рубля в ближайшем будущем.

Другие эксперты пока воздерживаются от комментариев по этому вопросу.