Лучшее время для покупки валюты: эксперты раскрыли оптимальный момент

Когда лучше всего покупать иностранную валюту? В этом вопросе эксперты пока не пришли к единому мнению.
Михаил Зельцер из "БКС Мир Инвестиций" считает, что после недавнего снижения курса доллара возможен отскок в обратную сторону, который уже начался, сообщает NEWS.ru.
Однако он не ожидает сильного роста, поскольку в последние месяцы валютные курсы на рынке остаются относительно стабильными. По его прогнозу, в оставшиеся дни мая доллар может временно вырасти, но затем снова снизится до 90 рублей.
Владислав Раманинов придерживается другого мнения и считает, что сейчас — подходящий момент для покупки долларов, юаней и евро, так как его команда не ожидает существенного укрепления рубля в ближайшем будущем.
Другие эксперты пока воздерживаются от комментариев по этому вопросу.
В Польше разразился скандал из-за видеоролика с украинской певицей Яной Шамаевой.