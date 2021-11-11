СНБО Украины готовит "жёсткую ответку энергетическому терроризму" России

Украина, которая заранее не позаботилась о том, чтобы пополнить запасы энергоресурсов в преддверие наступающей зимы, теперь, похоже, усиленно ищет "виноватых". И, конечно, нашла.

Это стало понятно после выступления секретаря Совета нацбезопасности страны Алексея Данилова.

По его словам, Украина переживает сложную ситуацию в сфере энергетики по вине Российской Федерации. Более того, Данилов завил, что Киев "ожидает актов энергетического терроризма со стороны Москвы" и предупредил:

"СНБО намерен жёстко реагировать и принимать в отношении России жёсткие меры, дабы защитить государственные интересы Украины".

Что под этим подразумевается, секретарь СНБО не пояснил.

К слову, не очень понятна степень вины России (какой её видит киевская власть), если ранее украинские чиновники неоднократно говорили о то, что "лучше замерзать, чем просить газ или уголь у Москвы".

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