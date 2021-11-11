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СНБО Украины готовит "жёсткую ответку энергетическому терроризму" России

Мир

Украина, которая заранее не позаботилась о том, чтобы пополнить запасы энергоресурсов в преддверие наступающей зимы, теперь, похоже, усиленно ищет "виноватых". И, конечно, нашла.

СНБО Украины готовит "жёсткую ответку энергетическому терроризму" России

Это стало понятно после выступления секретаря Совета нацбезопасности страны Алексея Данилова.

По его словам, Украина переживает сложную ситуацию в сфере энергетики по вине Российской Федерации. Более того, Данилов завил, что Киев "ожидает актов энергетического терроризма со стороны Москвы" и предупредил:

"СНБО намерен жёстко реагировать и принимать в отношении России жёсткие меры, дабы защитить государственные интересы Украины".

Что под этим подразумевается, секретарь СНБО не пояснил.

К слову, не очень понятна степень вины России (какой её видит киевская власть), если ранее украинские чиновники неоднократно говорили о то, что "лучше замерзать, чем просить газ или уголь у Москвы". 

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На Украине начинается война за ресурсы?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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