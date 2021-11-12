Минобороны Британии отправило военных на границу Польши и Белоруссии

Министерство обороны Великобритании сообщило об отправке военных на белорусско-польскую границу для оказания инженерной поддержки на фоне миграционного кризиса.

По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, британские военные помогут польским пограничникам укрепить заграждение.

Ситуация на границах Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики начала обостряться в конце лета, когда в Минск стали прибывать толпы беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Сначала они двинулись в сторону границы с Литвой и Латвией, после чего направилась к польско-белорусской границе. Польские пограничники не пустили мигрантов, которые отреагировали на это агрессивно: начали ломать ограждение и силой пробивать себе путь в Евросоюз. Военнослужащие Польши применили слезоточивый газ, чтобы разогнать участников штурма. Около трёх тысяч беженцев разбили лагерь вблизи границы

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