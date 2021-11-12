Миллер: в этом году "Газпром" перевыполнит план по транзиту газа через Украину

"Газпром" продолжает заполнять европейские подземные хранилища "голубым топливом". Глава компании Алексей Миллер заявил, что в 2021 году план поставок газа по договору с Украиной будет перевыполнен.

Компания опубликовала в своём telegram-канале сообщение о том, как осуществляется транзит газа в хранилища в Европе.

"Используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе – через территорию Украины. Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано — сделано", — передаёт "Газпром" слова руководителя компании.

Ранее стало известно, что "Газпром" увеличил поставку газа через Украину до максимального объёма. Через газоизмерительные станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России поставки в сумме составляют 109,3 миллиона кубометров в сутки, что является максимальным объёмом по контракту.

Pravda.Ru писала, что глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил о возможной нехватке средств у Молдавии для оплаты газового долга "Газпрому".

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