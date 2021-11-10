В Молдавии заявили о возможной нехватке средств для погашения долга "Газпрому"

Есть вероятность того, что Молдавия не сможет погасить свой долг "Газпрому", об этом заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Он отметил, что у Молдавии может не хватить средств для полного погашения задолженности.

"После аудита мы согласуем план по реструктуризации долгов с "Газпромом". У нас есть конкретный план по выплате долга "Газпрому" в течение пяти лет, в том числе за счет внутренних резервов, которых может не хватить", — передаёт РИА Новости слова руководителя.

Однако Чебан сделал акцент на том, что договор с "Газпромом" заключён на наиболее выходных для Молдавии условиях. Он, ориентируясь на предварительные расчёты, рассказал, что республика сможет сэкономить 405 миллионов за ближайшие 14 месяцев. В данном случае специалисты сравнивали с закупочными ценами на мировом рынке.

Ранее стало известно, что "Газпром" запустил поставки газа в Молдавию по новому договору, в котором стороны оговорили условия определения цены и аудита долга "Молдовагаза".

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