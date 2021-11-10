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"Газпром" увеличил поставку газа через Украину до максимального объема

Мир

"Газпром" продолжает осуществлять поставки "голубого топлива" в Европу. Отмечается что максимальный объём транзита газа достигнут через Украину.

"Газпром" увеличил поставку газа через Украину до максимального объема

Через газоизмерительные станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России поставки в сумме составляют 109,3 миллиона кубометров в сутки, что является максимальным объемом по контракту, приводит РИА Новости анализ данных газотранспортных операторов.

Российский газ преимущественно проходит через ужгородский коридор. Запланированный объём транзита — 94,3 миллиона кубов ежедневно.

Отмечается также увеличение транзит газа по газопроводу Ямал-Европа. Каждый час через Польшу в Германию поставляется 1,2 миллиона кубометров газа.

Во вторник, 9 ноября, стало известно, что "Газпром" утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Определены объёмы и маршруты транспортировки.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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