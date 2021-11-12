Иран - Израилю: один неверный шаг - и мы вас уничтожим

Любая ошибка Израиля, любой его неверный шаг в отношении Ирана ускорит уничтожение Тель-Авива.

Такое угрожающее заявление сделал командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Гаджизаде.

"Тель-Авив может начать ссору с Исламской Республикой, но именно Иран положит ей конец", — сказал бригадный генерал в ответ на предупреждение главы МИД Израиля об имеющемся у него праве нанести удар по Ирану "в любой момент", чтобы помешать ему получить ядерное оружие.

Напомним, что на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном Яир Лапид назвал такой "превентивный удар" "ответственностью государства”, поскольку Иран "публично заявил, что хочет уничтожить Израиль”.

Иран в октябре начал новые военные учения, развернув подразделения ВВС своей армии, сославшись на озабоченность Тегерана по поводу "сионистского присутствия” вблизи своих границ. В учениях участвовали как пилотируемые, так и беспилотные летательные аппараты.

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