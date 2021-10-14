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Израиль предупредил: мы в любой момент готовы ударить по Ирану

Мир

Израиль оставляет за собой право напасть на Иран в любое время по своему выбору, чтобы предотвратить приобретение им ядерного оружия.

Израиль предупредил: мы в любой момент готовы ударить по Ирану

С таким заявлением выступил министр иностранных дел Тель-Авива Яир Лапид после встречи со своими американскими и эмиратскими коллегами.

Выступая перед журналистами после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бен Зайедом в Вашингтоне, Лапид настаивал на том, что Тегерану нельзя позволить получить бомбу, заявив, что главной причиной визита в Вашингтон была "озабоченность по поводу гонки Ирана к ядерному потенциалу”.

Хотя Иран уже давно утверждает, что он не заинтересован в разработке ядерного оружия, Лапид поклялся, что Тель-Авив прекратит предполагаемую "гонку за бомбой" "любыми необходимыми средствами".

"Израиль оставляет за собой право действовать в любой момент и любым способом. Это не только наше право, но и наша ответственность, — сказал глава МИЛ Израиля. — Иран публично заявил, что хочет уничтожить нас. Мы не намерены этого допустить".

Ранее, напомним, с аналогичным предупреждением выступал министр обороны Израиля.

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Израиль обвинил Иран в затягивании переговоров по ядерной сделке
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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